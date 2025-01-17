سعر Jasper (JASPER)
سعر Jasper (JASPER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 488.32K. يتم تحديث سعر JASPER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jasper الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 61.41K
- تغيير سعر Jasper خلال اليوم هو -7.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M
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خلال اليوم، كان سعر Jasper مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jasper مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jasper مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jasper مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.50%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jasper: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.54%
-7.50%
+44.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Jasper is a meme coin about Axie Infinity co-founder's dog $Jasper. It is slowly becoming a meme Cult as more and more people are getting involved in Jasper's development. It's about uniting the community, and making an impact in the real world (helping stray animals, providing pet shelters with food, popularizing crypto philanthropy in general). Jasper is here to unite dog owners across the world with blockchain technology.
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