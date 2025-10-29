معلومات سعر Janitor (JANITOR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.01646713 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.57% تغير السعر (1يوم) -17.44% تغير السعر (7 أيام) -7.56%

سعر Janitor (JANITOR) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول JANITOR بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـJANITOR على الإطلاق هو $ 0.01646713، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير JANITOR -1.57% على مدار الساعة الماضية، -17.44% على مدار 24 ساعة، و -7.56% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Janitor (JANITOR)

القيمة السوقية $ 696.01K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 773.35K إمداد دورة التداول 900.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Janitor هي $ 696.01K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ JANITOR يبلغ 900.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 773.35K.