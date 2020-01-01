توكنوميكس Jackal Protocol (JKL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Jackal Protocol (JKL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Jackal Protocol (JKL) Jackal Protocol is a blockchain and data storage network that is fast, ultra-secure, and easy for people to use. The Jackal Protocol is a Cosmos layer 1 blockchain. The Jackal Protocol allows developers to build decentralized applications with the ability to interface with all Jackal Protocol Modules-including storage contracts and file structure. This grants developers the ability to adjust the ownership of data, share data with other jackal users or smart contracts, and transfer small or large amounts of encrypted data without centralized storage providers or middleware. Data on the Protocol is always self-custodial, meaning no one- not even the team at Jackal-can access or view user data. الموقع الرسمي: https://jackalprotocol.com/ اشتر JKL الآن!

توكنوميكس Jackal Protocol (JKL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Jackal Protocol (JKL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 5.04M $ 5.04M $ 5.04M إجمالي العرض: $ 168.09M $ 168.09M $ 168.09M العرض المتداول: $ 118.98M $ 118.98M $ 118.98M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.13M $ 7.13M $ 7.13M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.087 $ 1.087 $ 1.087 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.02226129 $ 0.02226129 $ 0.02226129 السعر الحالي: $ 0.04239059 $ 0.04239059 $ 0.04239059 معرفة المزيد عن سعر Jackal Protocol (JKL)

توكنوميكس Jackal Protocol (JKL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Jackal Protocol (JKL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن JKL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن JKL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس JKL، استكشف السعر المباشر لتوكن JKL!

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