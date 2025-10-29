معلومات سعر InfiniteHash (SN89) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 2.0 $ 2.0 $ 2.0 24 ساعة منخفض $ 2.2 $ 2.2 $ 2.2 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 24 ساعة مرتفع $ 2.2$ 2.2 $ 2.2 عالية طوال الوقت $ 8.9$ 8.9 $ 8.9 أدنى سعر $ 1.082$ 1.082 $ 1.082 تغير السعر (1 ساعة) -2.39% تغير السعر (1يوم) -4.58% تغير السعر (7 أيام) +3.35% تغير السعر (7 أيام) +3.35%

سعر InfiniteHash (SN89) في الوقت الحقيقي هو $2. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SN89 بين أدنى سعر $ 2.0 وأعلى سعر $ 2.2، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSN89 على الإطلاق هو $ 8.9، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.082.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SN89 -2.39% على مدار الساعة الماضية، -4.58% على مدار 24 ساعة، و +3.35% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق InfiniteHash (SN89)

القيمة السوقية $ 3.81M$ 3.81M $ 3.81M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.81M$ 3.81M $ 3.81M إمداد دورة التداول 1.91M 1.91M 1.91M إجمالي العرض 1,907,189.546173327 1,907,189.546173327 1,907,189.546173327

القيمة السوقية الحالية لـ InfiniteHash هي $ 3.81M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SN89 يبلغ 1.91M، مع إجمالي عرض 1907189.546173327. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.81M.