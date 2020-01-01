توكنوميكس Hyperstable USD (USH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Hyperstable USD (USH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Hyperstable USD (USH) Hyperstable (USH) is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. Borrowers mint USH against supported collateral types, liquidity providers farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like curve and staking their LP tokens, PEG -Hyperstable's utility token- holders lock their tokens into vePEG to earn 100% of protocol revenue generated via interest and liquidation fees, receive incentives, vote on emissions and get protected from dilution via rebases. الموقع الرسمي: https://hyperstable.xyz/ اشتر USH الآن!

توكنوميكس Hyperstable USD (USH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Hyperstable USD (USH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M إجمالي العرض: $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M العرض المتداول: $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.015 $ 1.015 $ 1.015 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.97455 $ 0.97455 $ 0.97455 السعر الحالي: $ 0.999375 $ 0.999375 $ 0.999375 معرفة المزيد عن سعر Hyperstable USD (USH)

توكنوميكس Hyperstable USD (USH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Hyperstable USD (USH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن USH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن USH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس USH، استكشف السعر المباشر لتوكن USH!

توقعات سعر USH هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه USH؟ تجمع صفحة توقعات أسعار USH الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر USH الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!