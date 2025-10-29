سعر Hype Sphere المباشر اليوم هو 0.00003194 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SPHERE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SPHERE بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Hype Sphere المباشر اليوم هو 0.00003194 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SPHERE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SPHERE بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Hype Sphere

سعر Hype Sphere (SPHERE)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SPHERE إلى USD:

--
----
-1.50%1D
mexc
USD
مخطط أسعار Hype Sphere (SPHERE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:21:48 (UTC+8)

معلومات سعر Hype Sphere (SPHERE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0000316
$ 0.0000316$ 0.0000316
24 ساعة منخفض
$ 0.00003294
$ 0.00003294$ 0.00003294
24 ساعة مرتفع

$ 0.0000316
$ 0.0000316$ 0.0000316

$ 0.00003294
$ 0.00003294$ 0.00003294

$ 0.00062285
$ 0.00062285$ 0.00062285

$ 0.00002098
$ 0.00002098$ 0.00002098

--

-1.57%

+34.84%

+34.84%

سعر Hype Sphere (SPHERE) في الوقت الحقيقي هو $0.00003194. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SPHERE بين أدنى سعر $ 0.0000316 وأعلى سعر $ 0.00003294، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSPHERE على الإطلاق هو $ 0.00062285، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00002098.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SPHERE -- على مدار الساعة الماضية، -1.57% على مدار 24 ساعة، و +34.84% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Hype Sphere (SPHERE)

$ 31.94K
$ 31.94K$ 31.94K

--
----

$ 31.94K
$ 31.94K$ 31.94K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Hype Sphere هي $ 31.94K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SPHERE يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 31.94K.

سجل سعر Hype Sphere (SPHERE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hype Sphere مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hype Sphere مقابل USD هو $ -0.0000084009 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hype Sphere مقابل USD هو $ -0.0000110033 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hype Sphere مقابل USD هو $ -0.00008892021427994446 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-1.57%
30 يوم$ -0.0000084009-26.30%
60 يوم$ -0.0000110033-34.45%
90 يوم$ -0.00008892021427994446-73.57%

ما هو Hype Sphere ( SPHERE )

HypeSphere Visualize the Hype. Decode the Memes.

HypeSphere is the first meme token analytics and discovery suite on HyperEVM, combining real-time sphere map visualizations, automated Telegram bots, and alpha-focused tools—powered by the $SPHERE token.

Why HypeSphere? Degens move fast. We move faster. In a chain like HyperEVM, where meme tokens rise and fall in hours, there’s no time for slow data, broken tools, or outdated dashboards. HypeSphere brings on-chain market intelligence straight to your screen and your group chats.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Hype Sphere (SPHERE)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Hype Sphere (USD)

كم ستكون قيمة Hype Sphere (SPHERE) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Hype Sphere (SPHERE) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Hype Sphere.

تحقق الآن من توقعات سعر Hype Sphere!

عملة SPHERE إلى العملات المحلية

توكنوميكس Hype Sphere (SPHERE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Hype Sphere (SPHERE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SPHERE والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Hype Sphere (SPHERE)

كم يساوي Hype Sphere (SPHERE) اليوم؟
سعر SPHERE المباشر في USD هو USD 0.00003194، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SPHERE إلى USD الحالي؟
سعر SPHERE إلى USD الحالي هو $ 0.00003194. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Hype Sphere ؟
القيمة السوقية لعملة SPHERE هي $ 31.94K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SPHERE؟
العرض المتداول لتوكن SPHERE هو 1.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SPHERE؟
حقق SPHERE سعرًا قياسيًا قدره 0.00062285 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SPHERE؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00002098 SPHERE.
ما هو حجم تداول SPHERE؟
حجم تداول SPHERE المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع SPHERE هذا العام؟
قد يرتفع SPHERE هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SPHERE لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:21:48 (UTC+8)

