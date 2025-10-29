معلومات سعر Hype Sphere (SPHERE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0000316 $ 0.0000316 $ 0.0000316 24 ساعة منخفض $ 0.00003294 $ 0.00003294 $ 0.00003294 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0000316$ 0.0000316 $ 0.0000316 24 ساعة مرتفع $ 0.00003294$ 0.00003294 $ 0.00003294 عالية طوال الوقت $ 0.00062285$ 0.00062285 $ 0.00062285 أدنى سعر $ 0.00002098$ 0.00002098 $ 0.00002098 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.57% تغير السعر (7 أيام) +34.84% تغير السعر (7 أيام) +34.84%

سعر Hype Sphere (SPHERE) في الوقت الحقيقي هو $0.00003194. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SPHERE بين أدنى سعر $ 0.0000316 وأعلى سعر $ 0.00003294، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSPHERE على الإطلاق هو $ 0.00062285، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00002098.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SPHERE -- على مدار الساعة الماضية، -1.57% على مدار 24 ساعة، و +34.84% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Hype Sphere (SPHERE)

القيمة السوقية $ 31.94K$ 31.94K $ 31.94K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 31.94K$ 31.94K $ 31.94K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Hype Sphere هي $ 31.94K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SPHERE يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 31.94K.