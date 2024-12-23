سعر Hawksight (HAWK)
سعر Hawksight (HAWK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 191.06K. يتم تحديث سعر HAWK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hawksight الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 46.88K
- تغيير سعر Hawksight خلال اليوم هو -12.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.48B
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خلال اليوم، كان سعر Hawksight مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hawksight مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hawksight مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hawksight مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-12.87%
|30 يوم
|$ 0
|-59.12%
|60 يوم
|$ 0
|+25.75%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hawksight: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-14.42%
-12.87%
-48.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hawksight makes DeFi accessible to Everyone with 1-click Automated Investments & Yield Farming - on Solana and Terra. Our Yield-generating Indexes enable users to instantly and simultaneously invest and earn profit-optimized yield on both Solana and Terra. Hawksight is backed by Solana Ventures & Terraform Labs. Beyond the DeFi app, Hawksight’s has also incubated several highly-demanded projects to boost utility & demand for $HAWK tokens and its ecosystem expansion, including 1) AI Crypto Chatbot, 2) Twitter Analytics, and 3) DeFi-utility NFT.
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