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سعر Hawksight (HAWK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 191.06K . يتم تحديث سعر HAWK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hawksight الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 46.88K - تغيير سعر Hawksight خلال اليوم هو -12.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.48B

أداء سعر Hawksight (HAWK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hawksight مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hawksight مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hawksight مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hawksight مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -12.87% 30 يوم $ 0 -59.12% 60 يوم $ 0 +25.75% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hawksight (HAWK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hawksight: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.261067$ 0.261067 $ 0.261067 تغير السعر (1 ساعة) -14.42% تغير السعر (1يوم) -12.87% تغير السعر (7 أيام) -48.82%

معلومات سوق Hawksight (HAWK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: