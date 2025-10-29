معلومات سعر GROKCHAIN (GROKCHAIN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00299593$ 0.00299593 $ 0.00299593 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -2.55% تغير السعر (7 أيام) +2.73% تغير السعر (7 أيام) +2.73%

سعر GROKCHAIN (GROKCHAIN) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GROKCHAIN بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGROKCHAIN على الإطلاق هو $ 0.00299593، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GROKCHAIN 0.00% على مدار الساعة الماضية، -2.55% على مدار 24 ساعة، و +2.73% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق GROKCHAIN (GROKCHAIN)

القيمة السوقية $ 12.71K$ 12.71K $ 12.71K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.71K$ 12.71K $ 12.71K إمداد دورة التداول 999.47M 999.47M 999.47M إجمالي العرض 999,469,458.956135 999,469,458.956135 999,469,458.956135

القيمة السوقية الحالية لـ GROKCHAIN هي $ 12.71K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GROKCHAIN يبلغ 999.47M، مع إجمالي عرض 999469458.956135. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.71K.