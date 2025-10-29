معلومات سعر grail (SN81) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 3.75 24 ساعة مرتفع $ 4.05 عالية طوال الوقت $ 7.51 أدنى سعر $ 1.92 تغير السعر (1 ساعة) -1.46% تغير السعر (1يوم) -2.81% تغير السعر (7 أيام) +5.72%

سعر grail (SN81) في الوقت الحقيقي هو $3.76. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SN81 بين أدنى سعر $ 3.75 وأعلى سعر $ 4.05، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSN81 على الإطلاق هو $ 7.51، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.92.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SN81 -1.46% على مدار الساعة الماضية، -2.81% على مدار 24 ساعة، و +5.72% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق grail (SN81)

القيمة السوقية $ 8.72M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.72M إمداد دورة التداول 2.32M إجمالي العرض 2,317,367.325989354

القيمة السوقية الحالية لـ grail هي $ 8.72M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SN81 يبلغ 2.32M، مع إجمالي عرض 2317367.325989354. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.72M.