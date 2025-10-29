معلومات سعر goodcryptoX (GOOD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.070153 24 ساعة مرتفع $ 0.074488 عالية طوال الوقت $ 0.186012 أدنى سعر $ 0.059693 تغير السعر (1 ساعة) -0.47% تغير السعر (1يوم) -5.26% تغير السعر (7 أيام) -2.00%

سعر goodcryptoX (GOOD) في الوقت الحقيقي هو $0.070549. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GOOD بين أدنى سعر $ 0.070153 وأعلى سعر $ 0.074488، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGOOD على الإطلاق هو $ 0.186012، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.059693.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GOOD -0.47% على مدار الساعة الماضية، -5.26% على مدار 24 ساعة، و -2.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق goodcryptoX (GOOD)

القيمة السوقية $ 1.50M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 70.54M إمداد دورة التداول 21.20M إجمالي العرض 999,942,076.1890149

القيمة السوقية الحالية لـ goodcryptoX هي $ 1.50M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GOOD يبلغ 21.20M، مع إجمالي عرض 999942076.1890149. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 70.54M.