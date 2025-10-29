معلومات سعر Golddigger (GDIG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00135633$ 0.00135633 $ 0.00135633 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -3.28% تغير السعر (7 أيام) -1.02% تغير السعر (7 أيام) -1.02%

سعر Golddigger (GDIG) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GDIG بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGDIG على الإطلاق هو $ 0.00135633، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GDIG -- على مدار الساعة الماضية، -3.28% على مدار 24 ساعة، و -1.02% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Golddigger (GDIG)

القيمة السوقية $ 435.62K$ 435.62K $ 435.62K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 435.62K$ 435.62K $ 435.62K إمداد دورة التداول 993.72M 993.72M 993.72M إجمالي العرض 993,724,005.992372 993,724,005.992372 993,724,005.992372

القيمة السوقية الحالية لـ Golddigger هي $ 435.62K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GDIG يبلغ 993.72M، مع إجمالي عرض 993724005.992372. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 435.62K.