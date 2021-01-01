توكنوميكس GMT (GMT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول GMT (GMT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات GMT (GMT) What is STEPN (GMT)? GMT is the governance token of STEPN with a limited supply of 6 billion tokens. When should I buy STEPN (GMT)? Players buy GMTs to burn in the STEPN app in order to access features provided by STEPN, such as mint high-quality Sneakers, upgrade high-quality Gems and participate governance voting. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with Social-Fi and Game-Fi elements. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn tokens and NFTs. STEPN has a dual-token system, Users can earn GST Player can choose to lease or trade their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort. الموقع الرسمي: https://www.stepn.com/ الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.stepn.com/ اشتر GMT الآن!

توكنوميكس GMT (GMT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار GMT (GMT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 134.78M $ 134.78M $ 134.78M إجمالي العرض: $ 5.09B $ 5.09B $ 5.09B العرض المتداول: $ 2.99B $ 2.99B $ 2.99B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 229.23M $ 229.23M $ 229.23M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.11 $ 4.11 $ 4.11 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.03690885 $ 0.03690885 $ 0.03690885 السعر الحالي: $ 0.04503538 $ 0.04503538 $ 0.04503538 معرفة المزيد عن سعر GMT (GMT)

توكنوميكس GMT (GMT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس GMT (GMT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GMT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GMT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GMT، استكشف السعر المباشر لتوكن GMT!

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