معلومات سعر Giant Token (GTAN) في (USD)

سعر Giant Token (GTAN) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GTAN بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGTAN على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GTAN +0.25% على مدار الساعة الماضية، -3.22% على مدار 24 ساعة، و -8.81% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Giant Token (GTAN)

القيمة السوقية الحالية لـ Giant Token هي $ 321.95K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GTAN يبلغ 375.17T، مع إجمالي عرض 375172319223655.7. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 321.95K.