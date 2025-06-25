سعر Game Guide (GG)
سعر Game Guide (GG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 344.35K. يتم تحديث سعر GG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Game Guide الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Game Guide خلال اليوم هو -1.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Game Guide مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Game Guide مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Game Guide مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Game Guide مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.77%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Game Guide: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.26%
-1.77%
-35.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Game Guide ($GG) is a community-driven token and open template initiated by Adam, the developer of SURV, to demonstrate a streamlined approach to turning Web2 games into Web3 applications using the Idos Games platform. By leveraging real code, video documentation, and a playable demo (Survival.io), the guide walks developers through the full process of token integration, wallet connectivity, and on-chain game logic on BNB Chain. The aim is to show that launching a Web3 game no longer demands large development teams or venture capital — just practical tools, accessible infrastructure, and community support. $GG serves as both the utility and reward layer for experiments, incentives, and community-driven iterations. It’s a practical path into GameFi, built for builders.
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