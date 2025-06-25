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سعر Game Guide (GG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 344.35K . يتم تحديث سعر GG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Game Guide الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Game Guide خلال اليوم هو -1.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Game Guide (GG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Game Guide مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Game Guide مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Game Guide مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Game Guide مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.77% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Game Guide (GG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Game Guide: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.26% تغير السعر (1يوم) -1.77% تغير السعر (7 أيام) -35.32%

معلومات سوق Game Guide (GG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: