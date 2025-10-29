معلومات سعر FTMTOKEN (FTMX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.056497 $ 0.056497 $ 0.056497 24 ساعة منخفض $ 0.060207 $ 0.060207 $ 0.060207 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.056497$ 0.056497 $ 0.056497 24 ساعة مرتفع $ 0.060207$ 0.060207 $ 0.060207 عالية طوال الوقت $ 0.137551$ 0.137551 $ 0.137551 أدنى سعر $ 0.01575309$ 0.01575309 $ 0.01575309 تغير السعر (1 ساعة) -1.17% تغير السعر (1يوم) -4.14% تغير السعر (7 أيام) -1.55% تغير السعر (7 أيام) -1.55%

سعر FTMTOKEN (FTMX) في الوقت الحقيقي هو $0.057214. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FTMX بين أدنى سعر $ 0.056497 وأعلى سعر $ 0.060207، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFTMX على الإطلاق هو $ 0.137551، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01575309.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FTMX -1.17% على مدار الساعة الماضية، -4.14% على مدار 24 ساعة، و -1.55% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق FTMTOKEN (FTMX)

القيمة السوقية $ 14.30M$ 14.30M $ 14.30M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 37.19M$ 37.19M $ 37.19M إمداد دورة التداول 250.00M 250.00M 250.00M إجمالي العرض 650,000,000.0 650,000,000.0 650,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ FTMTOKEN هي $ 14.30M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FTMX يبلغ 250.00M، مع إجمالي عرض 650000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 37.19M.