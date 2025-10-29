معلومات سعر FTF100 (FTF100) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00010624 $ 0.00010624 $ 0.00010624 24 ساعة منخفض $ 0.00011971 $ 0.00011971 $ 0.00011971 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00010624$ 0.00010624 $ 0.00010624 24 ساعة مرتفع $ 0.00011971$ 0.00011971 $ 0.00011971 عالية طوال الوقت $ 0.0004498$ 0.0004498 $ 0.0004498 أدنى سعر $ 0.0000497$ 0.0000497 $ 0.0000497 تغير السعر (1 ساعة) +1.01% تغير السعر (1يوم) +3.93% تغير السعر (7 أيام) -20.55% تغير السعر (7 أيام) -20.55%

سعر FTF100 (FTF100) في الوقت الحقيقي هو $0.00012001. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FTF100 بين أدنى سعر $ 0.00010624 وأعلى سعر $ 0.00011971، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFTF100 على الإطلاق هو $ 0.0004498، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0000497.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FTF100 +1.01% على مدار الساعة الماضية، +3.93% على مدار 24 ساعة، و -20.55% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق FTF100 (FTF100)

القيمة السوقية $ 120.37K$ 120.37K $ 120.37K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 120.37K$ 120.37K $ 120.37K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ FTF100 هي $ 120.37K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FTF100 يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 120.37K.