سعر Frogs ($FROGS)
سعر Frogs ($FROGS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 90.84K. يتم تحديث سعر $FROGS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Frogs الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 548.76
- تغيير سعر Frogs خلال اليوم هو -8.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69T
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خلال اليوم، كان سعر Frogs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Frogs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Frogs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Frogs مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.93%
|30 يوم
|$ 0
|-70.02%
|60 يوم
|$ 0
|-96.10%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Frogs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+9.58%
-8.93%
-26.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
On October 18, 2024, Frogs organized a fair mint event involving 42,069 addresses, consuming approximately 122.3 ETH in gas fees which was burned automatically. With no venture capital, no pre-reserves, and no insider trading, this approach sets a new standard for meme token issuance. Frogs’ rise demonstrates that fairness and decentralization remain the core demands of traders. More than just a meme token, Frogs is what we call a cult. Looking forward, Frogs is poised to inspire more projects to adopt similar fair issuance models, driving positive change in the Ethereum ecosystem and the broader crypto market.
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