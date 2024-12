ما هو Frogs ( $FROGS )

On October 18, 2024, Frogs organized a fair mint event involving 42,069 addresses, consuming approximately 122.3 ETH in gas fees which was burned automatically. With no venture capital, no pre-reserves, and no insider trading, this approach sets a new standard for meme token issuance. Frogs’ rise demonstrates that fairness and decentralization remain the core demands of traders. More than just a meme token, Frogs is what we call a cult. Looking forward, Frogs is poised to inspire more projects to adopt similar fair issuance models, driving positive change in the Ethereum ecosystem and the broader crypto market.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Frogs ($FROGS) الموقع الرسمي