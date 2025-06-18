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سعر FLock OFF (SN96) المباشر لليوم هو USD 2.05 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 639.77K . يتم تحديث سعر SN96 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FLock OFF الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر FLock OFF خلال اليوم هو -7.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 312.87K

أداء سعر FLock OFF (SN96) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FLock OFF مقابل USD هو $ -0.159463138848124 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FLock OFF مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FLock OFF مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FLock OFF مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.159463138848124 -7.22% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر FLock OFF (SN96)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FLock OFF: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.96$ 1.96 $ 1.96 24 ساعة مرتفع $ 2.23$ 2.23 $ 2.23 عالية طوال الوقت $ 4.31$ 4.31 $ 4.31 تغير السعر (1 ساعة) -0.32% تغير السعر (1يوم) -7.22% تغير السعر (7 أيام) -43.49%

معلومات سوق FLock OFF (SN96)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: