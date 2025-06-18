سعر FLock OFF (SN96)
سعر FLock OFF (SN96) المباشر لليوم هو USD 2.05. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 639.77K. يتم تحديث سعر SN96 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FLock OFF الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر FLock OFF خلال اليوم هو -7.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 312.87K
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خلال اليوم، كان سعر FLock OFF مقابل USD هو $ -0.159463138848124 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FLock OFF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FLock OFF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FLock OFF مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.159463138848124
|-7.22%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FLock OFF: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.32%
-7.22%
-43.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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