سعر FlipCat (FLIPCAT)
سعر FlipCat (FLIPCAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FLIPCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FlipCat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.14
- تغيير سعر FlipCat خلال اليوم هو +20.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر FlipCat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FlipCat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FlipCat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FlipCat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+20.12%
|30 يوم
|$ 0
|+36.86%
|60 يوم
|$ 0
|+2.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FlipCat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.83%
+20.12%
+42.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FLIPCAT is for those who have been overlooked; the outcasts of society who scream fuck the world and fight to make change. Witness the Flippening
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