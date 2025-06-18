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سعر FlatQube (QUBE) المباشر لليوم هو USD 0.02127447 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 58.28K . يتم تحديث سعر QUBE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FlatQube الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر FlatQube خلال اليوم هو -5.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.74M

أداء سعر FlatQube (QUBE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FlatQube مقابل USD هو $ -0.00127354315262735 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FlatQube مقابل USD هو $ -0.0097433541 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FlatQube مقابل USD هو $ +0.0093250512 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FlatQube مقابل USD هو $ -0.002231572708978457 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00127354315262735 -5.64% 30 يوم $ -0.0097433541 -45.79% 60 يوم $ +0.0093250512 +43.83% 90 يوم $ -0.002231572708978457 -9.49%

تحليل سعر FlatQube (QUBE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FlatQube: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02060593$ 0.02060593 $ 0.02060593 24 ساعة مرتفع $ 0.0228348$ 0.0228348 $ 0.0228348 عالية طوال الوقت $ 58.61$ 58.61 $ 58.61 تغير السعر (1 ساعة) +0.24% تغير السعر (1يوم) -5.64% تغير السعر (7 أيام) -24.63%

معلومات سوق FlatQube (QUBE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: