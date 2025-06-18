سعر FlatQube (QUBE)
سعر FlatQube (QUBE) المباشر لليوم هو USD 0.02127447. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 58.28K. يتم تحديث سعر QUBE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FlatQube الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر FlatQube خلال اليوم هو -5.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.74M
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خلال اليوم، كان سعر FlatQube مقابل USD هو $ -0.00127354315262735 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FlatQube مقابل USD هو $ -0.0097433541 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FlatQube مقابل USD هو $ +0.0093250512 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FlatQube مقابل USD هو $ -0.002231572708978457 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00127354315262735
|-5.64%
|30 يوم
|$ -0.0097433541
|-45.79%
|60 يوم
|$ +0.0093250512
|+43.83%
|90 يوم
|$ -0.002231572708978457
|-9.49%
اكتشف أحدث تحليلات سعر FlatQube: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.24%
-5.64%
-24.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FlatQube DEX, developed by Broxus, is a decentralized digital asset exchange providing users with a convenient means of exchanging their cryptocurrency. The DEX also provides users with plenty of passive income options through its farming and staking mechanisms. Its underlying network, Everscale, is making decentralized finance (DeFi) an affordable yet inclusive space for all.
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