توكنوميكس Flat Earth (FLAT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Flat Earth (FLAT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Flat Earth (FLAT) Flat Earth is about bringing Flat Earth community/movement together in the crypto space. Flat Earth has been a hot topic for decades causing split views and opinions of the Earth that we live on. And now the Flat Earth community have a way to band together, and having fun along the way. Giving back to the Flat Earth community through competitions & giveaways and having plenty of meme's, plenty of fun, plenty of laughter along the way. The Flat Earth meme coin, thats built on Bitcoin and Stacks. الموقع الرسمي: https://flatearthdev.xyz اشتر FLAT الآن!

توكنوميكس Flat Earth (FLAT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Flat Earth (FLAT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 352.13K $ 352.13K $ 352.13K إجمالي العرض: $ 754.73M $ 754.73M $ 754.73M العرض المتداول: $ 754.73M $ 754.73M $ 754.73M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 352.13K $ 352.13K $ 352.13K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02097604 $ 0.02097604 $ 0.02097604 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00046656 $ 0.00046656 $ 0.00046656 معرفة المزيد عن سعر Flat Earth (FLAT)

توكنوميكس Flat Earth (FLAT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Flat Earth (FLAT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FLAT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FLAT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FLAT، استكشف السعر المباشر لتوكن FLAT!

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