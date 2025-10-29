معلومات سعر Fishwheel (FSHWHL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00008374 $ 0.00008374 $ 0.00008374 24 ساعة منخفض $ 0.00008605 $ 0.00008605 $ 0.00008605 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00008374$ 0.00008374 $ 0.00008374 24 ساعة مرتفع $ 0.00008605$ 0.00008605 $ 0.00008605 عالية طوال الوقت $ 0.0031303$ 0.0031303 $ 0.0031303 أدنى سعر $ 0.00007335$ 0.00007335 $ 0.00007335 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.68% تغير السعر (7 أيام) -25.45% تغير السعر (7 أيام) -25.45%

سعر Fishwheel (FSHWHL) في الوقت الحقيقي هو $0.00008374. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FSHWHL بين أدنى سعر $ 0.00008374 وأعلى سعر $ 0.00008605، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFSHWHL على الإطلاق هو $ 0.0031303، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00007335.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FSHWHL -- على مدار الساعة الماضية، -2.68% على مدار 24 ساعة، و -25.45% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Fishwheel (FSHWHL)

القيمة السوقية $ 80.61K$ 80.61K $ 80.61K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 80.61K$ 80.61K $ 80.61K إمداد دورة التداول 962.52M 962.52M 962.52M إجمالي العرض 962,517,935.527074 962,517,935.527074 962,517,935.527074

القيمة السوقية الحالية لـ Fishwheel هي $ 80.61K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FSHWHL يبلغ 962.52M، مع إجمالي عرض 962517935.527074. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 80.61K.