توكنوميكس Fcode AI (FCOD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Fcode AI (FCOD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Fcode AI (FCOD) Fcode is a SocialFi platform that fuses real-time price feeds, sentiment dashboards and order-routing APIs with an in-house reasoning agent. Through smart wallet tied to social accounts, users create profiles, post charts, join token-gated chats, copy trades and execute spot or perpetual orders without leaving the browser. The agent continually scans on-chain events, detects volatility, aggregates macro headlines and pushes actionable alerts to the terminal and to X/Twitter in near real time. الموقع الرسمي: https://fcode.ai الوثيقة البيضاء: https://docs.fcode.ai/whitepaper اشتر FCOD الآن!

توكنوميكس Fcode AI (FCOD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Fcode AI (FCOD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 898.57K $ 898.57K $ 898.57K إجمالي العرض: $ 700.19M $ 700.19M $ 700.19M العرض المتداول: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0101878 $ 0.0101878 $ 0.0101878 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00111097 $ 0.00111097 $ 0.00111097 السعر الحالي: $ 0.00299521 $ 0.00299521 $ 0.00299521 معرفة المزيد عن سعر Fcode AI (FCOD)

توكنوميكس Fcode AI (FCOD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Fcode AI (FCOD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FCOD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FCOD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FCOD، استكشف السعر المباشر لتوكن FCOD!

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