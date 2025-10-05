معلومات سعر farthouse (FARTHOUSE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00198369$ 0.00198369 $ 0.00198369 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.52% تغير السعر (1يوم) -9.19% تغير السعر (7 أيام) -35.39% تغير السعر (7 أيام) -35.39%

سعر farthouse (FARTHOUSE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FARTHOUSE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFARTHOUSE على الإطلاق هو $ 0.00198369، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FARTHOUSE -0.52% على مدار الساعة الماضية، -9.19% على مدار 24 ساعة، و -35.39% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق farthouse (FARTHOUSE)

القيمة السوقية $ 127.24K$ 127.24K $ 127.24K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 127.24K$ 127.24K $ 127.24K إمداد دورة التداول 996.24M 996.24M 996.24M إجمالي العرض 996,238,315.590433 996,238,315.590433 996,238,315.590433

القيمة السوقية الحالية لـ farthouse هي $ 127.24K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FARTHOUSE يبلغ 996.24M، مع إجمالي عرض 996238315.590433. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 127.24K.