توكنوميكس Ethos (ETHOS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ethos (ETHOS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ethos (ETHOS) Ethos is an on-chain, self-custody wallet and trading app, providing users with a secure and convenient platform for cross-chain swapping, best-price execution, and soon, gasless transactions. Ethos ensures that users retain sole custody of their assets while enjoying a trading experience that rivals centralized exchanges. Your keys, your crypto. The Ethos founders have been involved with crypto since 2016, and deeply believe that crypto needs to return to its self-custody roots in order to stay safe and fair for everyone. الموقع الرسمي: https://www.ethos.io/ الوثيقة البيضاء: https://www.ethos.io/whitepaper اشتر ETHOS الآن!

توكنوميكس Ethos (ETHOS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ethos (ETHOS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.52M $ 1.52M $ 1.52M إجمالي العرض: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B العرض المتداول: $ 1.64B $ 1.64B $ 1.64B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.62M $ 4.62M $ 4.62M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02191514 $ 0.02191514 $ 0.02191514 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00025973 $ 0.00025973 $ 0.00025973 السعر الحالي: $ 0.0009208 $ 0.0009208 $ 0.0009208 معرفة المزيد عن سعر Ethos (ETHOS)

توكنوميكس Ethos (ETHOS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ethos (ETHOS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ETHOS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ETHOS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ETHOS، استكشف السعر المباشر لتوكن ETHOS!

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