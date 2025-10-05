سعر EONIC المباشر اليوم هو 0.00026583 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي EONIC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر EONIC بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر EONIC المباشر اليوم هو 0.00026583 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي EONIC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر EONIC بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر EONIC (EONIC)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 EONIC إلى USD:

$0.00026583
$0.00026583$0.00026583
+0.40%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
مخطط أسعار EONIC (EONIC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:28:57 (UTC+8)

معلومات سعر EONIC (EONIC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00025324
$ 0.00025324$ 0.00025324
24 ساعة منخفض
$ 0.0002674
$ 0.0002674$ 0.0002674
24 ساعة مرتفع

$ 0.00025324
$ 0.00025324$ 0.00025324

$ 0.0002674
$ 0.0002674$ 0.0002674

$ 0.00042902
$ 0.00042902$ 0.00042902

$ 0.00009587
$ 0.00009587$ 0.00009587

+1.34%

+0.49%

-0.05%

-0.05%

سعر EONIC (EONIC) في الوقت الحقيقي هو $0.00026583. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول EONIC بين أدنى سعر $ 0.00025324 وأعلى سعر $ 0.0002674، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـEONIC على الإطلاق هو $ 0.00042902، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00009587.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير EONIC +1.34% على مدار الساعة الماضية، +0.49% على مدار 24 ساعة، و -0.05% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق EONIC (EONIC)

$ 254.74K
$ 254.74K$ 254.74K

--
----

$ 254.74K
$ 254.74K$ 254.74K

963.15M
963.15M 963.15M

963,149,182.007996
963,149,182.007996 963,149,182.007996

القيمة السوقية الحالية لـ EONIC هي $ 254.74K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ EONIC يبلغ 963.15M، مع إجمالي عرض 963149182.007996. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 254.74K.

سجل سعر EONIC (EONIC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EONIC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EONIC مقابل USD هو $ -0.0000042995 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EONIC مقابل USD هو $ +0.0004407074 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EONIC مقابل USD هو $ +0.00013615205996247722 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.49%
30 يوم$ -0.0000042995-1.61%
60 يوم$ +0.0004407074+165.79%
90 يوم$ +0.00013615205996247722+104.99%

ما هو EONIC ( EONIC )

UNLOCK THE FUTURE OF FINANCE WITH EONIC EONIC is RWA (Real World Asset) tied to a next-gen cryptocurrency powering a decentralized future. Built on Solana for speed, security, and scalability, EONIC fuels real-world utility, seamless Web integration, and community-driven growth. Join the evolution of digital finance where innovation meets lasting impact, and we're empowering people globally. Tap into a seamless and secure ecosystem designed for both beginners and seasoned traders of all experience levels. Navigate the dynamic world of crypto with your "Big Bro Nico" Aka. E-Nico, an advanced Al super intelligence trained to help you become the very best version of you.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

الموقع الرسمي

توقعات سعر EONIC (USD)

كم ستكون قيمة EONIC (EONIC) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك EONIC (EONIC) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة EONIC.

تحقق الآن من توقعات سعر EONIC!

عملة EONIC إلى العملات المحلية

توكنوميكس EONIC (EONIC)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس EONIC (EONIC) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس EONIC والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول EONIC (EONIC)

كم يساوي EONIC (EONIC) اليوم؟
سعر EONIC المباشر في USD هو USD 0.00026583، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر EONIC إلى USD الحالي؟
سعر EONIC إلى USD الحالي هو $ 0.00026583. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ EONIC ؟
القيمة السوقية لعملة EONIC هي $ 254.74K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن EONIC؟
العرض المتداول لتوكن EONIC هو 963.15M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ EONIC؟
حقق EONIC سعرًا قياسيًا قدره 0.00042902 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ EONIC؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00009587 EONIC.
ما هو حجم تداول EONIC؟
حجم تداول EONIC المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع EONIC هذا العام؟
قد يرتفع EONIC هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر EONIC لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:28:57 (UTC+8)

تحديثات EONIC (EONIC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-04 13:39:16البيانات على السلسلة
سجل ETF الفوري للإيثريوم في الولايات المتحدة تدفقًا صافيًا بقيمة 233.5 مليون دولار أمس
10-04 11:26:38تحديثات المجال
إصدار USDC يتجاوز 75 مليار، وحصته السوقية تصل إلى 24.9%
10-03 10:20:00تحديثات المجال
عادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى ما فوق 4.2 تريليون دولار، مع زيادة خلال 24 ساعة بنسبة 2.3%
10-03 05:17:00تحديثات المجال
بيتكوين يتجاوز حاجز 120,000 دولار للمرة الأولى منذ منتصف أغسطس
10-01 14:11:00تحديثات المجال
شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للإيثريوم في الولايات المتحدة أمس تدفقات صافية بقيمة 127.5 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين تدفقات صافية بقيمة 430 مليون دولار
09-30 18:14:00تحديثات المجال
تشير معدلات التمويل الحالية في العملات المشفرة السائدة في منصات التداول المركزية واللامركزية إلى أن السوق محايد مع ميل طفيف نحو سوق متجه نحو الهبوط

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.