معلومات سعر EONIC (EONIC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00025324 24 ساعة مرتفع $ 0.0002674 عالية طوال الوقت $ 0.00042902 أدنى سعر $ 0.00009587 تغير السعر (1 ساعة) +1.34% تغير السعر (1يوم) +0.49% تغير السعر (7 أيام) -0.05%

سعر EONIC (EONIC) في الوقت الحقيقي هو $0.00026583. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول EONIC بين أدنى سعر $ 0.00025324 وأعلى سعر $ 0.0002674، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـEONIC على الإطلاق هو $ 0.00042902، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00009587.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير EONIC +1.34% على مدار الساعة الماضية، +0.49% على مدار 24 ساعة، و -0.05% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق EONIC (EONIC)

القيمة السوقية $ 254.74K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 254.74K إمداد دورة التداول 963.15M إجمالي العرض 963,149,182.007996

القيمة السوقية الحالية لـ EONIC هي $ 254.74K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ EONIC يبلغ 963.15M، مع إجمالي عرض 963149182.007996. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 254.74K.