توكنوميكس E4C (E4C) اكتشف الرؤى الرئيسية حول E4C (E4C)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات E4C (E4C) E4C is a gaming ecosystem on Sui built to become the bridge between web2 and web3 gaming. Anchored on its major products, E4C: Ludus, and E4C: Final Salvation. E4C: Ludus is a cross-platform gaming player built in collaboration with Mysten Labs, the original contributor to Sui blockchain. E4C: Final Salvation is Ambrus Studio’s marquee title that aims to bring 100M users into web3. Highlights: E4C: Ludus is a beacon of Sui’s gaming ecosystem, built in collaboration with Mysten Labs. A formidable founding team boasting pedigrees from AAA studios and a proven track record of success within the MOBA genre. Sui’s first major game token launch with the entire protocol’s support behind it. A sustainable, long-term token flow, complemented by a robust token sink driven by genuine consumption demand from players. E4C: Final Salvation is the first web3 project with major web2 publishers on board, making E4C the first large web3 game with major traditional game publisher support. ~1M registered users across multiple platforms الموقع الرسمي: https://www.ambrus.studio/ الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.ambrus.studio/ اشتر E4C الآن!

توكنوميكس E4C (E4C) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار E4C (E4C)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 483.48K $ 483.48K $ 483.48K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 118.95M $ 118.95M $ 118.95M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.06M $ 4.06M $ 4.06M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.137584 $ 0.137584 $ 0.137584 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00347053 $ 0.00347053 $ 0.00347053 السعر الحالي: $ 0.0040639 $ 0.0040639 $ 0.0040639 معرفة المزيد عن سعر E4C (E4C)

توكنوميكس E4C (E4C): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس E4C (E4C) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن E4C التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن E4C التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس E4C، استكشف السعر المباشر لتوكن E4C!

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