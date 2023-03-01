توكنوميكس DucatusX (DUCX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DucatusX (DUCX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DucatusX (DUCX) What is the project about? The DucatusX blockchain protocol was deployed to expand the Ducatus Group’s vision of blockchain usability. DUCX, the native coin of the DucatusX blockchain, started trading in December 2022. What makes your project unique? DucatusX provides an infrastructural support framework that equips blockchain developers with the necessary tools for creating and deploying smart contracts that comply with DRC-20 standards, enabling the development of both current and future decentralized applications. DucatusX Coin (DUCX) is the native coin that pays all transaction fees deployed on the DucatusX ecosystem. To date, DucatusX is home to the following projects: QMN (Queen Margherita Napoli) Token JWAN Token AA+ Token GOLD MV Token Bullion Token My Planet Earth (MPE) Token Serenissima NFT GOLD MV NFT Pizza Heritage NFT Prime Gold NFT S.E.E.D. NFT Fast Facts • Total number of DUCX is fixed at maximum 777,874,205 • Layer 1 blockchain, EVM-compatible • Low transaction and gas fees, smart contracts available • Enables only trusted and verified project tokens • Strong supporting community • Native blockchain for the upcoming NFTyNation market place and AA+ DEX الموقع الرسمي: https://ducatus.com الوثيقة البيضاء: https://ducatus.com/wp-content/uploads/2023/03/Whitepaper.pdf اشتر DUCX الآن!

توكنوميكس DucatusX (DUCX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DucatusX (DUCX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.27M $ 2.27M $ 2.27M إجمالي العرض: $ 777.87M $ 777.87M $ 777.87M العرض المتداول: $ 278.11M $ 278.11M $ 278.11M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.35M $ 6.35M $ 6.35M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.198591 $ 0.198591 $ 0.198591 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00326782 $ 0.00326782 $ 0.00326782 السعر الحالي: $ 0.00816665 $ 0.00816665 $ 0.00816665 معرفة المزيد عن سعر DucatusX (DUCX)

توكنوميكس DucatusX (DUCX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DucatusX (DUCX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DUCX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DUCX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DUCX، استكشف السعر المباشر لتوكن DUCX!

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