سعر DOTZ (DOTZ)
سعر DOTZ (DOTZ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 164.79K. يتم تحديث سعر DOTZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DOTZ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 89.34
- تغيير سعر DOTZ خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 299.77M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DOTZ مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DOTZ.
خلال اليوم، كان سعر DOTZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DOTZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DOTZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DOTZ مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-23.60%
|60 يوم
|$ 0
|-72.17%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DOTZ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-10.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We are more than just a meme coin! Our vision is to support local mom-and-pop shops and small businesses without any upfront costs by leveraging our Dotz coin. By partnering with these local businesses, we will offer discounts to Dotz coin holders, creating a mutually beneficial situation for both consumers and business owners. Dotz Coin removes the need for up-front advertising expenses, enabling companies to advertise their goods and services without worrying about money
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DOTZ إلى AUD
A$--
|1 DOTZ إلى GBP
￡--
|1 DOTZ إلى EUR
€--
|1 DOTZ إلى USD
$--
|1 DOTZ إلى MYR
RM--
|1 DOTZ إلى TRY
₺--
|1 DOTZ إلى JPY
¥--
|1 DOTZ إلى RUB
₽--
|1 DOTZ إلى INR
₹--
|1 DOTZ إلى IDR
Rp--
|1 DOTZ إلى PHP
₱--
|1 DOTZ إلى EGP
￡E.--
|1 DOTZ إلى BRL
R$--
|1 DOTZ إلى CAD
C$--
|1 DOTZ إلى BDT
৳--
|1 DOTZ إلى NGN
₦--
|1 DOTZ إلى UAH
₴--
|1 DOTZ إلى VES
Bs--
|1 DOTZ إلى PKR
Rs--
|1 DOTZ إلى KZT
₸--
|1 DOTZ إلى THB
฿--
|1 DOTZ إلى TWD
NT$--
|1 DOTZ إلى CHF
Fr--
|1 DOTZ إلى HKD
HK$--
|1 DOTZ إلى MAD
.د.م--