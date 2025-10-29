معلومات سعر DiviSwap (DSWAP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.127762 $ 0.127762 $ 0.127762 24 ساعة منخفض $ 0.133537 $ 0.133537 $ 0.133537 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.127762$ 0.127762 $ 0.127762 24 ساعة مرتفع $ 0.133537$ 0.133537 $ 0.133537 عالية طوال الوقت $ 0.189789$ 0.189789 $ 0.189789 أدنى سعر $ 0.083572$ 0.083572 $ 0.083572 تغير السعر (1 ساعة) +0.56% تغير السعر (1يوم) -1.17% تغير السعر (7 أيام) +0.49% تغير السعر (7 أيام) +0.49%

سعر DiviSwap (DSWAP) في الوقت الحقيقي هو $0.130192. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DSWAP بين أدنى سعر $ 0.127762 وأعلى سعر $ 0.133537، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDSWAP على الإطلاق هو $ 0.189789، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.083572.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DSWAP +0.56% على مدار الساعة الماضية، -1.17% على مدار 24 ساعة، و +0.49% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق DiviSwap (DSWAP)

القيمة السوقية $ 30.40K$ 30.40K $ 30.40K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 79.69K$ 79.69K $ 79.69K إمداد دورة التداول 233.47K 233.47K 233.47K إجمالي العرض 612,059.0 612,059.0 612,059.0

القيمة السوقية الحالية لـ DiviSwap هي $ 30.40K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DSWAP يبلغ 233.47K، مع إجمالي عرض 612059.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 79.69K.