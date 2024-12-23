سعر DISCIPLINE (DISCIPLINE)
سعر DISCIPLINE (DISCIPLINE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 84.06K. يتم تحديث سعر DISCIPLINE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DISCIPLINE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 975.63
- تغيير سعر DISCIPLINE خلال اليوم هو +4.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M
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خلال اليوم، كان سعر DISCIPLINE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DISCIPLINE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DISCIPLINE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DISCIPLINE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.45%
|30 يوم
|$ 0
|-80.56%
|60 يوم
|$ 0
|-52.63%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DISCIPLINE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.55%
+4.45%
-34.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Promoting the value of discipline and how it can help to improve everyone’s life. Whether it may be with fitness, quitting bad habits such as smoking, learning a new skill such as trading. We are helping people to learn how important it is to have discipline and how that can help them to succeed as it is needed to make the dream a reality, helping people to setup their rules in order to achieve what they are really going for.
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