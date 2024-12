ما هو DISCIPLINE ( DISCIPLINE )

Promoting the value of discipline and how it can help to improve everyone’s life. Whether it may be with fitness, quitting bad habits such as smoking, learning a new skill such as trading. We are helping people to learn how important it is to have discipline and how that can help them to succeed as it is needed to make the dream a reality, helping people to setup their rules in order to achieve what they are really going for.

المصدر DISCIPLINE (DISCIPLINE) الموقع الرسمي