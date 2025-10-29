معلومات سعر Dialectic USD Vault (DUSD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1.004 24 ساعة منخفض $ 1.004 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 1.007 أدنى سعر $ 0.999002 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +0.01% تغير السعر (7 أيام) +0.06%

سعر Dialectic USD Vault (DUSD) في الوقت الحقيقي هو $1.004. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DUSD بين أدنى سعر $ 1.004 وأعلى سعر $ 1.004، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDUSD على الإطلاق هو $ 1.007، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.999002.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DUSD -0.00% على مدار الساعة الماضية، +0.01% على مدار 24 ساعة، و +0.06% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Dialectic USD Vault (DUSD)

القيمة السوقية $ 40.17M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 40.17M إمداد دورة التداول 40.00M إجمالي العرض 40,003,735.67438538

القيمة السوقية الحالية لـ Dialectic USD Vault هي $ 40.17M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DUSD يبلغ 40.00M، مع إجمالي عرض 40003735.67438538. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 40.17M.