معلومات سعر DEW (DEW) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00087968 24 ساعة مرتفع $ 0.00111424 عالية طوال الوقت $ 0.00922376 أدنى سعر $ 0.00006117 تغير السعر (1 ساعة) -3.57% تغير السعر (1يوم) -19.43% تغير السعر (7 أيام) -50.63%

سعر DEW (DEW) في الوقت الحقيقي هو $0.00089768. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DEW بين أدنى سعر $ 0.00087968 وأعلى سعر $ 0.00111424، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDEW على الإطلاق هو $ 0.00922376، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00006117.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DEW -3.57% على مدار الساعة الماضية، -19.43% على مدار 24 ساعة، و -50.63% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق DEW (DEW)

القيمة السوقية $ 786.89K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 897.68K إمداد دورة التداول 876.58M إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ DEW هي $ 786.89K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DEW يبلغ 876.58M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 897.68K.