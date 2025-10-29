معلومات سعر Defidash (DEFIDASH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.01305731 $ 0.01305731 $ 0.01305731 24 ساعة منخفض $ 0.01376655 $ 0.01376655 $ 0.01376655 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.01305731$ 0.01305731 $ 0.01305731 24 ساعة مرتفع $ 0.01376655$ 0.01376655 $ 0.01376655 عالية طوال الوقت $ 0.02970776$ 0.02970776 $ 0.02970776 أدنى سعر $ 0.01263484$ 0.01263484 $ 0.01263484 تغير السعر (1 ساعة) -0.27% تغير السعر (1يوم) -3.04% تغير السعر (7 أيام) -2.54% تغير السعر (7 أيام) -2.54%

سعر Defidash (DEFIDASH) في الوقت الحقيقي هو $0.01317656. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DEFIDASH بين أدنى سعر $ 0.01305731 وأعلى سعر $ 0.01376655، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDEFIDASH على الإطلاق هو $ 0.02970776، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01263484.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DEFIDASH -0.27% على مدار الساعة الماضية، -3.04% على مدار 24 ساعة، و -2.54% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Defidash (DEFIDASH)

القيمة السوقية $ 263.53K$ 263.53K $ 263.53K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 263.53K$ 263.53K $ 263.53K إمداد دورة التداول 20.00M 20.00M 20.00M إجمالي العرض 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Defidash هي $ 263.53K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DEFIDASH يبلغ 20.00M، مع إجمالي عرض 20000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 263.53K.