معلومات سعر Dark Cheems (TOTAKEKE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0.00100975 $ 0.00100975 $ 0.00100975 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00100975$ 0.00100975 $ 0.00100975 عالية طوال الوقت $ 0.01529702$ 0.01529702 $ 0.01529702 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +5.02% تغير السعر (1يوم) -24.83% تغير السعر (7 أيام) +2.22% تغير السعر (7 أيام) +2.22%

سعر Dark Cheems (TOTAKEKE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TOTAKEKE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0.00100975، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTOTAKEKE على الإطلاق هو $ 0.01529702، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TOTAKEKE +5.02% على مدار الساعة الماضية، -24.83% على مدار 24 ساعة، و +2.22% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Dark Cheems (TOTAKEKE)

القيمة السوقية $ 651.04K$ 651.04K $ 651.04K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 651.04K$ 651.04K $ 651.04K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Dark Cheems هي $ 651.04K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TOTAKEKE يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 651.04K.