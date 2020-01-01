توكنوميكس dancing triangle (TRIANGLE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول dancing triangle (TRIANGLE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات dancing triangle (TRIANGLE) Dancing Triangle Memecoin is a playful cryptocurrency inspired by the viral 'Dancing Triangle' meme. It is designed to bring fans of this meme together in a fun and engaging community, offering a lighthearted approach to cryptocurrency. The coin serves as both a symbol of internet culture and a means for meme enthusiasts to connect, exchange, and share in the joy of the Dancing Triangle. With its focus on humor and community engagement, the project aims to foster a sense of belonging for fans of the meme while providing utility within its dedicated ecosystem. الموقع الرسمي: https://dancingtriangle.vip اشتر TRIANGLE الآن!

توكنوميكس dancing triangle (TRIANGLE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار dancing triangle (TRIANGLE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 131.52K $ 131.52K $ 131.52K إجمالي العرض: $ 942.45M $ 942.45M $ 942.45M العرض المتداول: $ 942.45M $ 942.45M $ 942.45M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 131.52K $ 131.52K $ 131.52K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00468674 $ 0.00468674 $ 0.00468674 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00013955 $ 0.00013955 $ 0.00013955 معرفة المزيد عن سعر dancing triangle (TRIANGLE)

توكنوميكس dancing triangle (TRIANGLE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس dancing triangle (TRIANGLE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TRIANGLE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TRIANGLE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TRIANGLE، استكشف السعر المباشر لتوكن TRIANGLE!

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