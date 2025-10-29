سعر CV3 المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CV3AI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CV3AI بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر CV3 المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CV3AI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CV3AI بسهولة على موقع MEXC الآن.

مخطط أسعار CV3 (CV3AI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:33:20 (UTC+8)

معلومات سعر CV3 (CV3AI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+5.58%

+3.61%

+42.18%

+42.18%

سعر CV3 (CV3AI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CV3AI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCV3AI على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CV3AI +5.58% على مدار الساعة الماضية، +3.61% على مدار 24 ساعة، و +42.18% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق CV3 (CV3AI)

$ 182.59K
$ 182.59K$ 182.59K

--
----

$ 182.59K
$ 182.59K$ 182.59K

990.00M
990.00M 990.00M

990,000,000.0
990,000,000.0 990,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ CV3 هي $ 182.59K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CV3AI يبلغ 990.00M، مع إجمالي عرض 990000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 182.59K.

سجل سعر CV3 (CV3AI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CV3 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CV3 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CV3 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CV3 مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+3.61%
30 يوم$ 0+1.39%
60 يوم$ 0-36.39%
90 يوم$ 0--

ما هو CV3 ( CV3AI )

🚀 What Is CV3ai? CV3ai is an agentic recruitment platform that uses AI + blockchain to serve both sides of hiring — helping candidates win better jobs faster, while giving employers access to authenticated, pre-vetted talent with real-world credibility.

It’s not just a job board. It’s an AI hiring agent and on-chain trust layer designed to automate, enhance, and verify the most critical parts of recruiting.

🧠 For Candidates (Job Seekers) The Agent Does: Discovers high-fit roles based on your skills, goals, and preferences.

Enhances your résumé using AI to better match each role.

Scores and ranks jobs by match quality.

Applies on your behalf (with approval).

Verifies your experience (work history, GitHub, LinkedIn) on-chain.

Core Tools: CV3 Engine – AI résumé enhancement + job fit scoring

Selfcruitment™ – You pick the job, CV3 handles the rest

Trust Layer – Verifies your claims with public data and APIs

1-Click Apply – Integrated job board submission with tailored résumé

🏢 For Employers and Agencies The Agent Does: Sources talent that actually fits the job spec — both technically and culturally.

Validates candidate history via GitHub, LinkedIn, public records, and AI cross-matching.

Generates shortlists of matched, verified résumés.

Automates outreach and applicant tracking.

Prevents fraud with on-chain résumé authentication.

Core Tools: Verified Résumé Layer – LinkedIn, GitHub, and work history validation

Talent Search Agent – Matches real candidates with active intent

Score-Based Shortlisting – Prioritizes by fit and trust

Agency Dashboard – Manage hiring pipelines across clients

🔗 Blockchain-Backed Credentials CV3ai uses the Base blockchain to create the first public, immutable résumé layer, ensuring:

Tamper-proof work history

AI-generated trust scores

Resume + job matching audits

Decentralized professional identity

💸 Token + Monetization Token: $CV3ai (ERC-20 on Base)

Model: Credit-based system (buy credits with fiat or $CV3ai)

Use Cases: Resume enhancements, job applications, credential verification

Goal: Enable non-crypto users while building an on-chain credential economy

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

توقعات سعر CV3 (USD)

كم ستكون قيمة CV3 (CV3AI) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك CV3 (CV3AI) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة CV3.

تحقق الآن من توقعات سعر CV3!

عملة CV3AI إلى العملات المحلية

توكنوميكس CV3 (CV3AI)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس CV3 (CV3AI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس CV3AI والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول CV3 (CV3AI)

كم يساوي CV3 (CV3AI) اليوم؟
سعر CV3AI المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر CV3AI إلى USD الحالي؟
سعر CV3AI إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ CV3 ؟
القيمة السوقية لعملة CV3AI هي $ 182.59K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن CV3AI؟
العرض المتداول لتوكن CV3AI هو 990.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ CV3AI؟
حقق CV3AI سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ CV3AI؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 CV3AI.
ما هو حجم تداول CV3AI؟
حجم تداول CV3AI المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع CV3AI هذا العام؟
قد يرتفع CV3AI هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر CV3AI لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:33:20 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

