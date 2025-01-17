احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CROW مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CROW.

سعر Crow Computer (CROW) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 439.33K . يتم تحديث سعر CROW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Crow Computer الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 161.47K - تغيير سعر Crow Computer خلال اليوم هو +16.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 979.14M

أداء سعر Crow Computer (CROW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crow Computer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Crow Computer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Crow Computer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Crow Computer مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +16.86% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Crow Computer (CROW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Crow Computer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00219195$ 0.00219195 $ 0.00219195 تغير السعر (1 ساعة) +1.47% تغير السعر (1يوم) +16.86% تغير السعر (7 أيام) -33.69%

معلومات سوق Crow Computer (CROW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: