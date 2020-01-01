توكنوميكس Cronos ID (CROID) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Cronos ID (CROID)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Cronos ID (CROID) Cronos ID is a decentralised identity and communication layer built on Cronos chain. On a broad level, Cronos ID will give users the ability to send and receive information on-chain, powered by human-readable identifiers. To achieve this, Cronos ID is powered by 3 key subprotocols: Starting with our Domains, every user will have a unique on-chain identity, allowing you to find friends and exchange crypto with ease

The Notifications service will help the community keep track of key protocol events, alerts, NFT bids and more - gone are the days of manually checking your DApps for bids or collateral factors.

Finally, by leveraging Messaging, users and projects will be able to connect and communicate with each other in a safe and verifiable environment. Tokenomics & Utility $CROID is Cronos ID’s native and governance token to be utilised in Cronos ID’s broader ecosystem. Domain Subscription Module Users may utilize this module to register or extend their ownership over specific domains. Users will pay in $CRO or $CROID, the native underlying chain and native protocol tokens respectively, and may receive discounts based on the durations of their domain registrations Rewards Pool Cronos ID domain holders can deposit their $CROID into maturity vaults to earn $CROID rewards. Users can choose between a 1-month, 9-months, 24-months, and 48-months maturity vaults to lock their $CROID. They will be rewarded with $CROID and $wCRO as staking rewards. Cronos ID concluded its public sale on Nov 17th and started its emission on Nov 18th. $CROID is currently available for trading on VVS Finance at https://vvs.finance/swap Read more about Cronos ID at https://docs.cronosid.xyz/ الموقع الرسمي: https://cronosid.xyz/ اشتر CROID الآن!

توكنوميكس Cronos ID (CROID) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Cronos ID (CROID)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.69M $ 4.69M $ 4.69M إجمالي العرض: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M العرض المتداول: $ 157.77M $ 157.77M $ 157.77M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 29.70M $ 29.70M $ 29.70M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.459239 $ 0.459239 $ 0.459239 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.02596172 $ 0.02596172 $ 0.02596172 السعر الحالي: $ 0.02969004 $ 0.02969004 $ 0.02969004 معرفة المزيد عن سعر Cronos ID (CROID)

توكنوميكس Cronos ID (CROID): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Cronos ID (CROID) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CROID التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CROID التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CROID، استكشف السعر المباشر لتوكن CROID!

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