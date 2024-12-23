سعر COMDEX (CMDX)
سعر COMDEX (CMDX) المباشر لليوم هو USD 0.00461088. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 838.30K. يتم تحديث سعر CMDX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق COMDEX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.73K
- تغيير سعر COMDEX خلال اليوم هو +15.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 181.78M
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خلال اليوم، كان سعر COMDEX مقابل USD هو $ +0.00063401 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر COMDEX مقابل USD هو $ +0.0002826391 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر COMDEX مقابل USD هو $ +0.0001649367 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر COMDEX مقابل USD هو $ -0.001155574744670885 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00063401
|+15.94%
|30 يوم
|$ +0.0002826391
|+6.13%
|60 يوم
|$ +0.0001649367
|+3.58%
|90 يوم
|$ -0.001155574744670885
|-20.03%
اكتشف أحدث تحليلات سعر COMDEX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.65%
+15.94%
-4.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Comdex is an interchain DeFi infrastructure layer housing a suite of composable solutions on-chain. What can your token be used for? $CMDX token functions – usage as gas fees, Staking, Governance, Collateralization, LP rewards Comdex dApps 1. cSwap_DEX – - Decentralized exchange to swap/ trade, and farm tokens - It uses AMM liquidity pools that brings cross-chain markets and limit orders. - At present: 25 pools are Live with 14+ 2 tokens - Unique concept of Master & Child pools - Liquidity only in child pools are incentivized thru external rewards & Equal Liquidity in master & child pools are incentivized thru internal and external rewards 2. Harbor Protocol / Composite Money $CMST stablecoin – - $CMST is an over-collateralized stablecoin backed by Interchain assets - Harbor protocol, the platform to mint $CMST - $HARBOR, governance token of $CMST - HARBOR, not used as collateral to mint $CMST to maintain solvency 3. Commodo – IBC native lending and borrowing platform - It introduces the concept of isolated money markets with bridged assets - it limits the pairings to the bridged assets, allowing for single lending pair to concentrate liquidity and reduce risks
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