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سعر COMDEX (CMDX) المباشر لليوم هو USD 0.00461088 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 838.30K . يتم تحديث سعر CMDX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق COMDEX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.73K - تغيير سعر COMDEX خلال اليوم هو +15.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 181.78M

أداء سعر COMDEX (CMDX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر COMDEX مقابل USD هو $ +0.00063401 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر COMDEX مقابل USD هو $ +0.0002826391 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر COMDEX مقابل USD هو $ +0.0001649367 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر COMDEX مقابل USD هو $ -0.001155574744670885 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00063401 +15.94% 30 يوم $ +0.0002826391 +6.13% 60 يوم $ +0.0001649367 +3.58% 90 يوم $ -0.001155574744670885 -20.03%

تحليل سعر COMDEX (CMDX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر COMDEX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00390905$ 0.00390905 $ 0.00390905 24 ساعة مرتفع $ 0.0048351$ 0.0048351 $ 0.0048351 عالية طوال الوقت $ 6.02$ 6.02 $ 6.02 تغير السعر (1 ساعة) -1.65% تغير السعر (1يوم) +15.94% تغير السعر (7 أيام) -4.03%

معلومات سوق COMDEX (CMDX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: