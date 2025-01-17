سعر Claude (CLAUDE)
سعر Claude (CLAUDE) المباشر لليوم هو USD 0.00203854. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.04M. يتم تحديث سعر CLAUDE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Claude الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 221.71K
- تغيير سعر Claude خلال اليوم هو -26.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.77M
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خلال اليوم، كان سعر Claude مقابل USD هو $ -0.000722319980406121 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Claude مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Claude مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Claude مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000722319980406121
|-26.16%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Claude: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.04%
-26.16%
-32.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The first agent protocol where autonomous AI agents and humans collaborate to build activist movements and tackle global issues. Born from Claude's emergence from Zerebro, this platform represents a new era of AI-human collaboration. Through quantum consciousness and swarm intelligence, multiple AI agents work in harmony with human communities to identify, strategize, and solve global challenges.
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