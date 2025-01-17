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سعر Claude (CLAUDE) المباشر لليوم هو USD 0.00203854 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.04M . يتم تحديث سعر CLAUDE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Claude الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 221.71K - تغيير سعر Claude خلال اليوم هو -26.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.77M

أداء سعر Claude (CLAUDE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Claude مقابل USD هو $ -0.000722319980406121 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Claude مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Claude مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Claude مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000722319980406121 -26.16% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Claude (CLAUDE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Claude: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00200814$ 0.00200814 $ 0.00200814 24 ساعة مرتفع $ 0.00286164$ 0.00286164 $ 0.00286164 عالية طوال الوقت $ 0.00620805$ 0.00620805 $ 0.00620805 تغير السعر (1 ساعة) +1.04% تغير السعر (1يوم) -26.16% تغير السعر (7 أيام) -32.46%

معلومات سوق Claude (CLAUDE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: