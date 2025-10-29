معلومات سعر Clankermon (CLANKERMON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00185889 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.31% تغير السعر (1يوم) -4.64% تغير السعر (7 أيام) +13.79%

سعر Clankermon (CLANKERMON) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CLANKERMON بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCLANKERMON على الإطلاق هو $ 0.00185889، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CLANKERMON -0.31% على مدار الساعة الماضية، -4.64% على مدار 24 ساعة، و +13.79% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Clankermon (CLANKERMON)

القيمة السوقية $ 783.59K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 783.59K إمداد دورة التداول 953.54M إجمالي العرض 953,538,831.1459543

القيمة السوقية الحالية لـ Clankermon هي $ 783.59K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CLANKERMON يبلغ 953.54M، مع إجمالي عرض 953538831.1459543. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 783.59K.