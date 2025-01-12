سعر chibi (CHIBI)
سعر chibi (CHIBI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 46.79K. يتم تحديث سعر CHIBI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق chibi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 756.41
- تغيير سعر chibi خلال اليوم هو +1.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 899.51M
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خلال اليوم، كان سعر chibi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر chibi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر chibi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر chibi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.19%
|30 يوم
|$ 0
|-29.79%
|60 يوم
|$ 0
|-38.90%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر chibi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.31%
+1.19%
-11.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Chibi Coin: Unleashing the Power of Infinite Memeability on Solana Built on the Solana blockchain, chibi is the cutest kitty on the blockchain.
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