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سعر chibi (CHIBI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 46.79K . يتم تحديث سعر CHIBI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق chibi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 756.41 - تغيير سعر chibi خلال اليوم هو +1.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 899.51M

أداء سعر chibi (CHIBI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر chibi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر chibi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر chibi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر chibi مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.19% 30 يوم $ 0 -29.79% 60 يوم $ 0 -38.90% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر chibi (CHIBI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر chibi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0028116$ 0.0028116 $ 0.0028116 تغير السعر (1 ساعة) +0.31% تغير السعر (1يوم) +1.19% تغير السعر (7 أيام) -11.96%

معلومات سوق chibi (CHIBI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: