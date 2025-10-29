سعر ChadFi المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CHADFI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CHADFI بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر ChadFi المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CHADFI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CHADFI بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن CHADFI

معلومات سعر CHADFI

الوثيقة البيضاء لـ CHADFI

الموقع الرسمي لـ CHADFI

اقتصاد توكن CHADFI

توقعات سعر CHADFI

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار ChadFi

سعر ChadFi (CHADFI)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 CHADFI إلى USD:

$0.00070697
$0.00070697$0.00070697
-2.60%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار ChadFi (CHADFI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:03:54 (UTC+8)

معلومات سعر ChadFi (CHADFI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00174818
$ 0.00174818$ 0.00174818

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.61%

-15.28%

-15.28%

سعر ChadFi (CHADFI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CHADFI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCHADFI على الإطلاق هو $ 0.00174818، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CHADFI -- على مدار الساعة الماضية، -2.61% على مدار 24 ساعة، و -15.28% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ChadFi (CHADFI)

$ 706.97K
$ 706.97K$ 706.97K

--
----

$ 706.97K
$ 706.97K$ 706.97K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ChadFi هي $ 706.97K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CHADFI يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 706.97K.

سجل سعر ChadFi (CHADFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ChadFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ChadFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ChadFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ChadFi مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-2.61%
30 يوم$ 0-27.64%
60 يوم$ 0-42.47%
90 يوم$ 0--

ما هو ChadFi ( CHADFI )

ChadFi: Your All-in-One Crypto Trading Powerhouse

Follow Smart Money: Track what top traders and wallets are doing in real time.

Spot Opportunities: Get notified when a ticker is gaining momentum or social signals.

Stay Safe: ChadFi scans smart contracts to protect you from honeypots and scam tokens, ensuring every trade is secure.

Streamlined Analysis: Conduct technical, fundamental, and social research in seconds.

Learn and Improve: ChadFi interprets complex technical analysis and charting concepts in easily absorbable ways. Whether you’re a seasoned trader or just starting out, he helps you refine your skills and improve your setups.

SpoonFed Setups: Receive high-probability trade setups just before they break out, saving you from endless chart watching and scanning. Spend less time glued to the markets and more time living your life.

Execute with Precision: Leverage advanced trading tools like multiple take-profits, stop-loss orders, and other professional-grade features.

Trade Your Way: Customize your experience with ChadFi’s modular terminal, designed to adapt to your unique trading style and preferences.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر ChadFi (USD)

كم ستكون قيمة ChadFi (CHADFI) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك ChadFi (CHADFI) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة ChadFi.

تحقق الآن من توقعات سعر ChadFi!

عملة CHADFI إلى العملات المحلية

توكنوميكس ChadFi (CHADFI)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس ChadFi (CHADFI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس CHADFI والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول ChadFi (CHADFI)

كم يساوي ChadFi (CHADFI) اليوم؟
سعر CHADFI المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر CHADFI إلى USD الحالي؟
سعر CHADFI إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ ChadFi ؟
القيمة السوقية لعملة CHADFI هي $ 706.97K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن CHADFI؟
العرض المتداول لتوكن CHADFI هو 1.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ CHADFI؟
حقق CHADFI سعرًا قياسيًا قدره 0.00174818 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ CHADFI؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 CHADFI.
ما هو حجم تداول CHADFI؟
حجم تداول CHADFI المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع CHADFI هذا العام؟
قد يرتفع CHADFI هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر CHADFI لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:03:54 (UTC+8)

تحديثات ChadFi (CHADFI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,048.90
$113,048.90$113,048.90

-1.38%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,005.48
$4,005.48$4,005.48

-2.23%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04082
$0.04082$0.04082

-12.10%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.38
$194.38$194.38

-2.27%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.2495
$3.2495$3.2495

-15.75%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,005.48
$4,005.48$4,005.48

-2.23%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,048.90
$113,048.90$113,048.90

-1.38%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.38
$194.38$194.38

-2.27%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6266
$2.6266$2.6266

-0.35%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19320
$0.19320$0.19320

-3.28%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.06944
$0.06944$0.06944

+3,372.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00003570
$0.00003570$0.00003570

+449.23%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.424
$2.424$2.424

+223.20%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000031
$0.000000000000000000000031$0.000000000000000000000031

+181.81%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000225
$0.0000000225$0.0000000225

+161.62%