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سعر CHAD (CHAD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 70.33K . يتم تحديث سعر CHAD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CHAD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 72.30 - تغيير سعر CHAD خلال اليوم هو -1.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 958.12M

أداء سعر CHAD (CHAD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CHAD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CHAD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CHAD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CHAD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.12% 30 يوم $ 0 -73.59% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر CHAD (CHAD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CHAD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00286137$ 0.00286137 $ 0.00286137 تغير السعر (1 ساعة) +0.35% تغير السعر (1يوم) -1.12% تغير السعر (7 أيام) -34.90%

معلومات سوق CHAD (CHAD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: