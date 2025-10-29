معلومات سعر Ceylon (RS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00000113 24 ساعة منخفض $ 0.00000131 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00000113 24 ساعة مرتفع $ 0.00000131 عالية طوال الوقت $ 0.0000061 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) -7.68% تغير السعر (7 أيام) -17.96%

سعر Ceylon (RS) في الوقت الحقيقي هو $0.00000117. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RS بين أدنى سعر $ 0.00000113 وأعلى سعر $ 0.00000131، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRS على الإطلاق هو $ 0.0000061، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RS -0.04% على مدار الساعة الماضية، -7.68% على مدار 24 ساعة، و -17.96% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Ceylon (RS)

القيمة السوقية $ 4.68M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.68M إمداد دورة التداول 4.00T إجمالي العرض 3,999,889,778,861.749

القيمة السوقية الحالية لـ Ceylon هي $ 4.68M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RS يبلغ 4.00T، مع إجمالي عرض 3999889778861.749. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.68M.