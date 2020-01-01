توكنوميكس CATO (CATO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول CATO (CATO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات CATO (CATO) CATO is a decentralized, community-based first cat meme token on Solana. We currently have our version of serum dex which stands apart from all other dex's on Solana in terms of features we provide to our users. CATO has its own Solana token tracker app on the google play store which allows users to track new tokens on Solana, view their social info and token price data in the app itself. We are working on an upcoming project which would give CATO tokens a proper utility, more information about the same can be found on https://official.catodex.com/ الموقع الرسمي: https://official.catodex.com/ اشتر CATO الآن!

توكنوميكس CATO (CATO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار CATO (CATO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 113.81K $ 113.81K $ 113.81K إجمالي العرض: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M العرض المتداول: $ 172.00M $ 172.00M $ 172.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 198.51K $ 198.51K $ 198.51K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.15899 $ 0.15899 $ 0.15899 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00011972 $ 0.00011972 $ 0.00011972 السعر الحالي: $ 0.0006617 $ 0.0006617 $ 0.0006617 معرفة المزيد عن سعر CATO (CATO)

توكنوميكس CATO (CATO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس CATO (CATO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CATO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CATO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CATO، استكشف السعر المباشر لتوكن CATO!

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