سعر Capizen (CAPI)
سعر Capizen (CAPI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 57.91K. يتم تحديث سعر CAPI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Capizen الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Capizen خلال اليوم هو +19.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.82M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CAPI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CAPI.
خلال اليوم، كان سعر Capizen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Capizen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Capizen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Capizen مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+19.80%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Capizen: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.23%
+19.80%
-80.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Capizen is the #1 trending idle game on Solana, built for Solana degens who love to chill but still catch the alpha. Over 20,000 degens already ape'd into beta. The real money's being made.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Capizen (CAPI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس CAPI والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CAPI إلى VND
₫--
|1 CAPI إلى AUD
A$--
|1 CAPI إلى GBP
￡--
|1 CAPI إلى EUR
€--
|1 CAPI إلى USD
$--
|1 CAPI إلى MYR
RM--
|1 CAPI إلى TRY
₺--
|1 CAPI إلى JPY
¥--
|1 CAPI إلى RUB
₽--
|1 CAPI إلى INR
₹--
|1 CAPI إلى IDR
Rp--
|1 CAPI إلى KRW
₩--
|1 CAPI إلى PHP
₱--
|1 CAPI إلى EGP
￡E.--
|1 CAPI إلى BRL
R$--
|1 CAPI إلى CAD
C$--
|1 CAPI إلى BDT
৳--
|1 CAPI إلى NGN
₦--
|1 CAPI إلى UAH
₴--
|1 CAPI إلى VES
Bs--
|1 CAPI إلى PKR
Rs--
|1 CAPI إلى KZT
₸--
|1 CAPI إلى THB
฿--
|1 CAPI إلى TWD
NT$--
|1 CAPI إلى AED
د.إ--
|1 CAPI إلى CHF
Fr--
|1 CAPI إلى HKD
HK$--
|1 CAPI إلى MAD
.د.م--
|1 CAPI إلى MXN
$--
|1 CAPI إلى PLN
zł--