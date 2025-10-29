معلومات سعر CaoCao (CAOCAO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.067281 24 ساعة مرتفع $ 0.072642 عالية طوال الوقت $ 0.294909 أدنى سعر $ 0.063527 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) +6.22% تغير السعر (7 أيام) -22.56%

سعر CaoCao (CAOCAO) في الوقت الحقيقي هو $0.071665. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CAOCAO بين أدنى سعر $ 0.067281 وأعلى سعر $ 0.072642، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCAOCAO على الإطلاق هو $ 0.294909، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.063527.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CAOCAO -0.06% على مدار الساعة الماضية، +6.22% على مدار 24 ساعة، و -22.56% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق CaoCao (CAOCAO)

القيمة السوقية $ 2.18M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.18M إمداد دورة التداول 30.37M إجمالي العرض 30,370,479.957667403

القيمة السوقية الحالية لـ CaoCao هي $ 2.18M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CAOCAO يبلغ 30.37M، مع إجمالي عرض 30370479.957667403. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.18M.