معلومات سعر CacheDrop (CACHE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.11% تغير السعر (7 أيام) -1.81% تغير السعر (7 أيام) -1.81%

سعر CacheDrop (CACHE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CACHE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCACHE على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CACHE -- على مدار الساعة الماضية، -0.11% على مدار 24 ساعة، و -1.81% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق CacheDrop (CACHE)

القيمة السوقية $ 30.03K$ 30.03K $ 30.03K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 30.03K$ 30.03K $ 30.03K إمداد دورة التداول 999.88M 999.88M 999.88M إجمالي العرض 999,880,289.0938786 999,880,289.0938786 999,880,289.0938786

القيمة السوقية الحالية لـ CacheDrop هي $ 30.03K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CACHE يبلغ 999.88M، مع إجمالي عرض 999880289.0938786. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 30.03K.